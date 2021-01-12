فاز بفارق هائل... انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المصري

انتخب مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا بالبلاد حنفي الجبالي، رئيسا له، بعد حصوله على الأغلبية العظمى لأصوات الأعضاء.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب التلفزيون المصري، حصل الجبالي علي 508 أصوات، فيما حصل محمد صلاح أبو هميلة علي 57 صوتا، وحصل علي أحمد يوسف دراج، علي صوتين، وحصل محمد مدينة علي 9 أصوات.

وبلغ عدد الأعضاء المصوتين 587 عضوا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحية 576 صوتا، خلال التصويت الذي تم في الجلسة الافتتاحية للمجلس.

عقد مجلس النواب المصري، اليوم، جلسته الافتتاحية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انعقاده بتاريخ الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة.

وترأست الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي، النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، لتصبح أول سيدة في تاريخ مصر تترأس جلسات البرلمان.

وعاون الشوباشي، طبقا للإجراءات المتبعة، أصغر عضوين، وتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.