النيابة العامة السعودية تعلن عن 671 وظيفة إدارية للجنسين عبر موقع "جدارة"

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توفر 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة للتقديم على الوظائف عبر "جدارة".

وأضافت النيابة أنه على الراغبين التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة الوظائف الإدارية 1442)، وتم تخصيص 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء، وتشمل هذه الوظائف جميع مناطق ومدن السعودية. حسبما نشرته صحيفة "المواطن" السعودية.

وهذه قائمة بالوظائف الإدارية المعلن عنها:

أولا: وظائف النيابة العامة للرجال والتي شملت 47 تخصصا:

1- باحث اجتماعي/ 2- باحث إحصاء/ 3- باحث تطوير إداري/ 4- باحث توظيف/ 5- باحث شؤون موظفين/ 6- مراقب أمن وسلامة/ 7- فني دعم/ 8- كاتب سجل/ 9- كاتب ضبط/ 10- محاسب.

11- مدقق حسابات/ 12- مدقق رواتب/ 13- مدقق مشتريات/ 14- مدقق مناقصات/ 15- مهندس مدني/ 16- مهندس معماري/ 17- فني دعم/ 18- محلل نظم/ 19- مطور برامج.

20- مهندس كهربائي مساعد/ 21- مهندس معماري مساعد/ 22- أمين مستودع/ 23- باحث اجتماعي مساعد/ 24- باحث إحصاء/ 25- باحث تطوير إداري مساعد/ 26- باحث مخزون مساعد/ 27- مأمور صرف.

28- مأمور علاقات عامة/ 29- مأمور وثائق ومحفوظات/ 30- مترجم لغة أردو/ 31- مترجم لغة هندية/ 32- محاسب مساعد/ 33- مدقق حسابات مساعد/ 34- مدقق رواتب/ 35- مدقق شئون الموظفين/ 36- مراقب مخزون.

37- مساعد إداري/ 38- فني تبريد وتكييف/ 39- مأمور اتصالات/ 40- فني دعم مساعد/ 41- مأمور صرف/ 42- فني صيانة آلات/ 43- مأمور اتصالات/ 44- مأمور صرف/ 45- مأمور عهدة/ 46- مراقب أمن وسلامة.

47- مصور فوتوغرافي.

ثانيا: وظائف النيابة العامة للنساء والتي شملت 17 تخصصا:

1- باحث اجتماعي/ 2- مدقق شؤون موظفين/ 3- فني دعم/ 4- مطور برامج/ 5- باحث إحصاء مساعد/ 6- باحث تطوير إداري مساعد/ 7- باحث توظيف مساعد/ 8- باحث شئون موظفين مساعد/ 9- كاتب ضبط.

10- محاسب مساعد/ 11- مدقق حسابات مساعد/ 12- مدقق رواتب/ 13- مدقق شئون الموظفين/ 14- مدقق مشتريات/ 15- مدقق مناقصات/ 16- مفتشة نساء/ 17- كاتب سجل.

وأضافت النيابة أنه للتقديم على الوظيفة، يرجى الدخول على نظام التوظيف "جدارة" والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

كما يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.