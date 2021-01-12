لتعزيز العلاقات.. إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين

وقعت البحرين والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في المملكة الخليجية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا) فإن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تعزيز التجارة الأمريكية البحرينية.

ووقع المذكرة عن الطرف البحريني زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة وعن الطرف الأمريكي ويبلر روس، وزير التجارة.

واعتبر الزياني أن المذكرة سوف تلعب دورا في فتح آفاق أوسع من أجل دعم العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين.

في المقابل، أكد وزير التجارة الأمريكي على أن المملكة تمثل شريكا تجاريا هاما لبلاده في منطقة الخليج.

وأوضح أن الوزير الأمريكي أن التوقيع على المذكرة يعزز العلاقات الوطيدة بين بلاده والبحيرن.

ووفقا للوكالة فإن المشروع الجديد سوف يسمح للشركات الأمريكية في العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع.

ورأت أنها سوف تسهل عمليات التصدير من خلال ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد.