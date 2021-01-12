غارات إسرائيلية على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا

قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان استهدف عدة مواقع في دير الزور وريفها الغربي والشرقي.

وأفاد المصدر بأن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور تهرع لإخماد حرائق نجمت عن العدوان، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

يتبع..