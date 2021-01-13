أول تحرك رسمي من لبنان ضد "الخروقات الإسرائيلية" الأخيرة

اتخذ لبنان، مساء أمس الثلاثاء، أول تحرك رسمي، ضد ما أسماه "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "وزير الخارجية، شربل وهبة، تقدم عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، وتأتي الشكوى اللبنانية في مجلس الأمن، ضد ما أسمته "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام".

وورد في نص الشكوى، إن "الممارسات تعتبر خرقا فاضحا للقرار 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، طالب بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل إدانة الخروقات الجوية الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الخروقات الجوية والاعتداءات هي انتهاك لسيادة ​لبنان​ وللقرار 1701.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية سواء طائرات الاستطلاع من دون طيار أو المقاتلات الحربية، تقوم باختراق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي على مدى سنوات طويلة لا سيما في نطاق منطقة الجنوب اللبناني، غير أنها كثفت في الفترة الأخيرة من وتيرة اختراق أجواء لبنان بصورة كبيرة في الجنوب والعاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان وحتى مناطق محافظة الشمال، لساعات طويلة وعلى علو منخفض للغاية في بعض الأحيان، على نحو سمح بسماع أصوات الطائرات والتقاط المواطنين اللبنانيين لصور لها بواسطة هواتفهم المحمولة.