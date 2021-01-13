رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

وقالت الوكالة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن "حضرة صاحب السمو أمير البلاد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة".

وكان الوزراء أعضاء الحكومة قد تقدموا، أمس الثلاثاء، باستقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قالت، الأربعاء الماضي، إن هناك أنباء ترددت عن نية الحكومة الكويتية التقدم باستقالتها خلال الـ 48 الساعة المقبلة، مشيرة إلى الاستجواب المقدم داخل البرلمان.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في وقت سابق الأربعاء الماضي، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، بسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، بحسب جريدة "القبس" الكويتية.

وكانت "القبس" قد نقلت عن مصادر لها، الثلاثاء الماضي، قولها إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائبا.

وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".