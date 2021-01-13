الرئيس العراقي يصادق على انضمام بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح، وقّع على قانون انضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ.

وبحسب بيان الرئاسة العراقية، قال صالح إنه وقّع على القانون من أجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون.

وأضاف أن "العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون".

وكان صالح قد ألقى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأعلن عن توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند إلى دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.

وشارك في القمة العديد من زعماء ورؤساء العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.

وتعهدت الدول المصادقة على الاتفاقية باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الـ 4 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليها، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.