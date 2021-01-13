مقتدى الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات ويدعو الحكومة العراقية إلى إيجاد بدائل عن الطاقة

دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى إيجاد بدائل عن الطاقة بعد "امتناع" إيران عن تصديرها لبلده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن الصدر، الناطق الإعلامي لمكتبه حيدر الجابري خلال مؤتمر صحفي في النجف، اليوم الأربعاء، جدد خلالها مطالبته بإنهاء تواجد "قوات الاحتلال" على الأراضي العراقية، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وتابع الصدر في كلمته : "يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم".

وأضاف أن "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معاً على إنجاح هذه الانتخابات".

وأردف: "كما نجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى من كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمّن أراد الخوض فيها".

وجدد الصدر مطالبته "بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية كما أجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فيه إضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

وأكد الصدر أنه "يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة إيران عن تصديرها لنا".

يذكر أن مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، قال في وقت سابق إن العراق يحتل المرتبة الثانية في قائمة الأسواق التصديرية للسلع بقیمة 5.9 مليار دولار.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء أمس الثلاثاء، بأن تلك القائمة جاءت خلال 9 شهور الماضية، وهي الفترة من 20 مارس/آذار، حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.