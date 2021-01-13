أول أردني يحصل على لقاح كورونا ويوجه دعوة إلى المواطنين

بدأ الأردن، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وبحسب موقع "رؤيا"، الأردني، اعتبرت وزارة الصحة أن الدكتور داود حنانيا هو أول شخص تلقى اللقاح في الأردن بعد انطلاق الحملة.

وبحسب وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، يستهدف برنامج التطعيم الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاح "فايزر" وبعده لقاح "سينوفرام" إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.

وأشار الموقع إلى أن حنانيا (87 عاما) طبيب مختص في جراحة القلب والشرايين، وكان مديرا لمدينة الحسين الطبية والخدمات الطبية الملكية، ومدير عام المؤسسة العلاجية، وهو عضو سابق في مجلس الأعيان الأردني.

وحنانيا حاصل على وسام النهضة والاستقلال والكوكب من الدرجة الأولى، ووسام KBE من بريطانيا، بالإضافة إلى وسام ألمانيا الغربية، وغيرها من دول أخرى مثل فرنسا والصين، بالإضافة إلى السودان والولايات المتحدة.

وقال حنانيا، بحسب الموقع، إنه "يتشرف بأن يكون أول متلقي للقاح كورونا في الأردن"، مشيرا إلى أنه "منذ فترة على اتصال مع أرقى المؤسسات البحثية التي أكدت ضرورة أخذ المطعوم كونه السلاح الرئيسي لمواجهة كورونا، بالإضافة لغسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

ودعا حنانيا المواطنين إلى أخذ اللقاح، مشددا على أن الأردنيين في أول طريق التعافي وكسر الانتشار العجيب لفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الأردني، قد أعلن السبت الماضي، بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس "كورونا" بداية من الأربعاء، بوصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني- الإماراتي)، ولقاح "فايزر".