مصر... بداية من اليوم رياح وأمطار وانخفاض الحرارة 7 درجات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الأربعاء، بسبب تعرض البلاد لموجة رياح تستمر مدة 3 أيام.

وقال خبراء الأرصاد، إن الطقس يشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا على بعض المناطق، وانخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة لـ 18 درجة بينما تصل اليوم الأربعاء 25 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحوا أن الطقس يشهد اليوم رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من (السلوم – مطروح – إسكندرية – بلطيم – رشيد)، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية بفرصة سقوط (30%).

ويسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلا بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار، غدا الخميس، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ( 60 % )، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويسود يوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وتوقع الخبراء سقوط أمطار، الجمعة، خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ).