السلطات السعودية تضبط كميات من ماء "زمزم" مغشوشة... فيديو

نجحت قوات الأمن السعودية في ضبط كميات من مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم" قبل بيعها.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن مراقبي أمانة منطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطوا وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج تلك المياه.

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر "تويتر"، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قررت رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية توزيع مياه بئر زمزم في مكة المكرمة على مرضى (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19).

وقالت الوكالة السعودية إن توجيه الرئيس العام "جاء تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فيروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم".