الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا لحماس في غزة بعد إطلاق نار على إحدى آلياتنا الهندسية

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد تعرض إحدى آلياته الهندسية لإطلاق النار من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعا لحركة حماس في قطاع غزة.

قصفت دبابة إسرائيلية موقعًا لحماس بعد تعرض الية هندسية لاطلاق نار من قطاع غزة خلال عملية تجريف هندسية في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. لم تقع إصابات بينما لحقت أضرار بالالية https://t.co/v5hIEF0TYN pic.twitter.com/BbFJQG6OFA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2021

وأوضح المتحدث أن هذا يأتي ردا على تعرض آلية هندسية إسرائيلية لإطلاق نار في قطاع غزة، خلال عملية تجريف هندسية في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوبي القطاع.

ولفت أدرعي إلى أن عملية إطلاق النار على الآلية الإسرائيلية لم تسفر عن وقوع إصابات، وإنما فقط أضرار مادية بالآلية.