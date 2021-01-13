الجزائر... اجتماع عسكري ورسالة من الرئيس تبون

عقد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع الوطني.

وأفادت "الإذاعة الجزائرية"، بأن الاجتماع جاء لتقييم ما تم إنجازه العام المنصرم مع إطارات الجيش على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني.

📌 الفريق شنقريحة يعقد إجتماعا لتقييم ما تم إنجازه العام المنصرم مع إطارات الجيش على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني

الفريق شنقريحة نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية @TebbouneAmadjid إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود المبذولة لتوفير الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن pic.twitter.com/sUel3oAmj8 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) January 13, 2021

وخلال الاجتماع، نقل قائد أركان الجيش رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وبعث تبون تحياته وتقديره إلى جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود المبذولة لتوفير الأمن والسكينة في ربوع الوطن بأسره.