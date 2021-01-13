الجزائر... اجتماع عسكري ورسالة من الرئيس تبون

وأفادت "الإذاعة الجزائرية"، بأن الاجتماع جاء لتقييم ما تم إنجازه العام المنصرم مع إطارات الجيش على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني.
📌 الفريق شنقريحة يعقد إجتماعا لتقييم ما تم إنجازه العام المنصرم مع إطارات الجيش على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) January 13, 2021
الفريق شنقريحة نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية @TebbouneAmadjid إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود المبذولة لتوفير الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن pic.twitter.com/sUel3oAmj8
وخلال الاجتماع، نقل قائد أركان الجيش رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وبعث تبون تحياته وتقديره إلى جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود المبذولة لتوفير الأمن والسكينة في ربوع الوطن بأسره.
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