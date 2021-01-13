برلماني مصري: الوضع في المستشفيات خطير... ورئيس المجلس يرد عليه

اشتكى النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب المصري، من نقص في الأكسجين والأدوية في عدد كبير من المستشفيات، مطالبا المجلس بمساءلة الحكومة على تدهور الأوضاع الصحية.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، طالب داوود، بضرورة توفر الخدمات الصحية في ظل هذه الظروف الصعبة، وتطبيق نص المادة 18 من الدستور، التي تكفل حق العلاج للمواطن المصري.

وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إلى أن "هناك نقص في الأكسجين والأدوية في عدد كبير من المستشفيات، التي لا تقوم بصرف العلاج"، وأكد: "الوضع خطير جدا في كل مستشفيات مصر".

ووجه النائب في كلمته إلى ضرورة إلى أن يقوم المجلس بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة جائحة كورونا.

وقال النائب إن "الحكومة لا تتحرك تماما، والأطباء يتعرضون للضرب بسبب انعزال الحكومة عن المستشفيات، فيجب على المجلس أن يقوم بإجبار الحكومة بتنفيذ المواد الدستورية، ويجب أن نلتزم بما وعدنا به أبناء دوايرنا فلن نأتي هنا فقط بتأييد الحكومة ولكن لمراقبتها ومسائلتها"، مشددا على أن الدور الرقابي للمجلس هو أحد أهم أدواره.

ومن جانبه رد المستشار حنفي االجبالي رئيس المجلس، على النائب، وقال إٔن "المجلس سيقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة كافة الموضوعات".