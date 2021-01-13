"بلومبرغ" تكشف أسباب استقالة الحكومة الكويتية في وقت "ترنح" الاقتصاد

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأن استقالة وزراء الحكومة الكويتية، بعد شهر واحد فقط من توليهم المناصب، تأتي في وقت يشهد ترنح الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوكالة أن استقالة الوزراء الكويتيين تأتي في أعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا، مشيرة إلى أن "الاضطرابات الجديدة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المترنح، من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا والإصلاحات المتوقفة".

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن "النواب المشرعين في الكويت أحبطوا خططًا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار الديون".

وتابعت أن "المشرعين لم يشيروا إلى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن يسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق السندات الدولية". وتابع التقرير أن "الكويت التي تضم نحو 6% من احتياطيات النفط في العالم ورابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية".

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% في عام 2020، حسبما يرى صندوق النقد الدولي.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية تقديم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت الوكالة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن "حضرة صاحب السمو أمير البلاد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة".

وكان الوزراء أعضاء الحكومة قد تقدموا، أمس الثلاثاء، باستقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.