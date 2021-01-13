تصعيد خطير... السودان يعلن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده

وقالت الخارجية السودانية، في بيان اليوم: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية".
#بيان_صحفي— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) January 13, 2021
في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.
وأضافت أن "الأمر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".
كما أدانت الوزارة "هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي وطالبته بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن سقوط مروحية في مطار الشواك في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، ونجا طاقمها قبل تحطمها.
وأكد مصدر عسكري سوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الطائرة المنكوبة لم تتعرض لأي قصف ولم يتم إسقاطها، معللا ذلك بأن "المطار يقع في محلية القضارف ويبعد أكثر من 100 كلم عن منطقة العمليات على الحدود مع إثيوبيا".
يذكر أن التوتر تصاعد في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان، وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.
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