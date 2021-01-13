تصعيد خطير... السودان يعلن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده

أعلن السودان، اليوم الأربعاء، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده، وطالب بعدم تكرار هذه الأعمال التي وصفها بـ "العدائية"، وذلك في ظل المناوشات والنزاع الدائر على الحدود بين البلدين.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان اليوم: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية".

#بيان_صحفي

في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية. — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) January 13, 2021

وأضافت أن "الأمر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".

كما أدانت الوزارة "هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي وطالبته بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا".

وأضحت أن "مثل تلك الأعمال لها انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".

وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن سقوط مروحية في مطار الشواك في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، ونجا طاقمها قبل تحطمها.

وأكد مصدر عسكري سوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الطائرة المنكوبة لم تتعرض لأي قصف ولم يتم إسقاطها، معللا ذلك بأن "المطار يقع في محلية القضارف ويبعد أكثر من 100 كلم عن منطقة العمليات على الحدود مع إثيوبيا".

يذكر أن التوتر تصاعد في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان، وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.