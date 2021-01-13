خطوة مصرية جديدة بشأن عودة الرحلات الجوية مع قطر

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تزايد الطلب على حجوزات رحلات قطر بعد القرار الأخير برفع حظر الطيران، والسماح للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، قالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إن "الطلب المتزايد علي رحلات الدوحة يرجع إلى المشقة التي يعاني منها المصريون في قطر، تزامنًا مع تعليق حركة الطيران بين الدولتين منذ 3 سنوات، وضرورة الهبوط في دولة "ترانزيت" والسفر منها إلى الدوحة أو القاهرة".

وأضافت المصادر: "... بالإضافة إلى الظروف الحالية التي يمر بها العالم لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورغبة المصريين العالقين هناك في العودة إلى بلادهم".

ومن جانبه نقل موقع "القاهرة 24"، عن مصادر وصفها بالمطلعة في الشركة القابضة لمصر للطيران، قولها إنه بالفعل تم صباح اليوم فتح باب الحجوزات للركاب بمطار القاهرة الدولي للسفر إلى الدوحة.

وتوقعت المصادر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة والدوحة يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قررت تشغيل رحلتين من مطار القاهرة يوميًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، بزيادة رحلة يوميًا عن جدول التشغيل الذي كان يتم العمل به قبل قرارات حظر الطيران لاستيعاب حركة التشغيل المتزايدة.