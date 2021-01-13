تجدد إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في قطاع غزة

أطلق مسلحون النار على آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف 3 مواقع تابعة لحركة "حماس" شرق خانيونس.

وفي البداية صرح الجيش الإسرائيلي في بيان: "ورد تقرير بإطلاق نار تجاه آلية هندسية كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. التفاصيل قيد البحث".

وأضاف الجيش أن دبابة تابعة له أطلقت قذيفة على موقع لحركة "حماس" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

בהמשך לדיווח, לפני זמן קצר נורו מספר קליעים לעבר כלי הנדסי במהלך פעילות חישוף הנדסי בצד המערבי של גדר המערכת בדרום רצועת עזה.

בתגובה לירי, טנק של צה"ל תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס.

אין נפגעים לכוחותינו, נגרם נזק קל לכלי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 13, 2021

وبعد مرور نحو ساعة عاد الجيش الإسرائيلي وأكد في بيان منفصل على موقع "تويتر" أنه رصد إطلاق نار جديد تجاه آلية هندسية تابعة له، مضيفا أنه رد بقصف مدفعي لموقعين آخرين لحركة "حماس"، قرب موقع إطلاق النار.

לפני זמן קצר זוהה ירי נוסף לעבר כלי הנדסי בצד המערבי של גדר המערכת בדרום רצועת עזה.

בתגובה לירי, טנק של צה"ל תקף שתי עמדות נוספות של ארגון הטרור חמאס בסמוך לנקודת הירי.

אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 13, 2021

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، بينها جرافات، توغلت صباح اليوم الأربعاء، نحو 100 متر داخل حدود غزة، في المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس، وقامت بأعمال تجريف للأراضي، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، وفق ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.