موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V" وتوطين إنتاجه في السعودية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V"، فضلاً عن إمكانية توطين إنتاجه في السعودية.

وقالت الخارجية الروسية، في تعليق نُشر عشية زيارة وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان آل سعود إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي والوكالات السعودية المتخصصة يواصلون العمل على حل قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في المملكة العربية السعودية وتوطين إنتاجه".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات غدا الخميس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مشيرة إلى أنه من المقرر بحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقيا لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعهما العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.