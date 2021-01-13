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    رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

    السودان يلوح بالتحرك دوليا للرد على "تعدي إثيوبيا" على حدوده

    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
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    لوح السودان بالتحرك على المستوى الدولي ضد إثيوبيا التي يتهمها بالتعدي على حدوده.

    جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، عن مصادر سودانية رفيعة المستوى لم تسمها.

    وقالت المصادر إن الخرطوم بصدد رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي، بخصوص ملف الحدود مع إثيوبيا.

    وأضافت أن الخرطوم تسعى إلى "مواجهة الرفض الإثيوبي لأي اتفاق بشأن وضع العلامات على حدود البلدين إضافة إلى إلزام أديس أبابا بمنع التعديات على المواطنين والمزارعين السودانيين".

    وكشفت المصادر ذاتها أن مفوضية الحدود السودانية قدمت قبل أيام إلى المجلس السيادي الانتقالي توضيحاً بشأن الوثائق والمستندات التي تسند موقف السودان دولياً.

    وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف مصدر عسكري سوداني لوكالة "سبوتنيك" أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أجرى اليوم جولة تفقدية لقوات الجيش في المناطق الحدودية القريبة من دولة إثيوبيا، وذلك وسط التوترات التي تشهدها تلك المنطقة الحدودية بين البلدين.

    وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الرئيس البرهان سيقوم خلال جولته بالمنطقة الشرقية للبلاد بزيارة أسر الضحايا المدنيين الذين قتلوا علي أيدي جماعات مسلحة إثيوبية أمس بمنطقة (لية) و( كولي) التابعة لمحلية الفشقة القريبة مع حدود إثيوبيا".

    وكانت وزارة الخارجية السودانية أفادت اليوم الأربعاء بأن  "طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود"، الأمر الذي وصفته بـ "التصعيد الخطير وغير المبرر"، والذي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة".

    وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على تويتر: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية،  الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".

    وأضافت: "إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

    إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

    وأمس الأول (الإثنين) قتل طفل وخمسة نساء وفقدت امرأتان إثر هجوم شنته قوات إثيوبية مسلحة على منطقة "لية" بمحلية القرّيشة داخل الحدود السودانية بعمق 5 كيلومترات في أراضي الفشقة.

    ووقع الهجوم أثناء عمليات حصاد الذرة في الشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.

    وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب تعرّض عناصر من الجيش السوداني أثناء عودتهم من "تمشيط المنطقة بشأن جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، إلى كمين من قبل مليشيات تتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعمها ما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات، وفق بيان للجيش السوداني آنذاك.

    ومنذ ذلك الحين تكثف القوات السودانية وجودها على طول الشريط الحدودي مع الجارة إثيوبيا، وتمكن من إعادة السيطرة على نحو 10 بلدات كانت المليشيات الإثيوبية تسيطر عليها منذ نحو 26 عاما، فيما تستمر العمليات حاليا لاستعادة السيطرة على منطقة بني شنقول وعبدالرافع.

    انظر أيضا:

    البرهان: الجيش السوداني أعاد الانتشار داخل أراضيه ولم يعتد على إثيوبيا
    مصادر عسكرية: الجيش السوداني رصد تحركات إثيوبية على الشريط الحدودي
    إثيوبيا تعلن دخول الجيش السوداني لحدودها وتتحدث عن "طرف ثالث وخيار الحرب"
    طبول الحرب تدق... هجوم إثيوبي بعد كمين للجيش السوداني ومقتل وفقدان 8 مدنيين
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