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    مخاوف من فيروس كورونا في الأردن

    الأردن... إلغاء حظر الجمعة وعودة عمل القطاعات المغلقة

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من هذا الأسبوع، وفتح القطاعات المغلقة بمنهجية متدرجة وآمنة.

    جاء ذلك في معرض رد الخصاونة على ملاحظات النواب على بيان الثقة، والذي أكد فيه أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء عبثا للوقاية من فيروس كورونا ووفق دراسات علمية فالهدف كان حماية صحة المواطنين مع موازنة ذلك باستمرار عمل غالبية القطاعات، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية.

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    وتابع الخصاونة: "إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك وانسجاما مع المراجعة الدورية التي التزمت بها الحكومة كل أسبوعين ولثقة الحكومة بالمواطن والتزامه، تقرر إعادة فتح القطاعات المغلقة بطريقة مدروسة تحمي الاقتصاد الوطني ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من هذا الأسبوع، وفتح قطاعات بمنهجية متدرجة وآمنة وتعتمد على التزام المنشآت والمواطنين".

    وأشار الخصاونة على أن "الكرة في ملعب المنشآت والمواطنين حاليا، فالتزامهم هو ما يمنع العودة للإجراءات المشددة، وسيعقد مؤتمر صحفي للحكومة للاعلان عن القرارات في حال حصلت على ثقة مجلس النواب، كما تم رفع القيد عن الحركة وفتح المطارات وإلغاء الحجر لمدة أسبوع لتنشيط القطاع السياحي".

    في سياق متصل، شدد الخصاونة على أن "الحكومة استمعت بكل اهتمام وتقدير واحترام لمناقشات المجلس للبيان الوزاري وهي نقاشات تنم عن إدراك لمتطلبات المرحلة وصعوبتها ودقتها، كما أنها نقاشات تؤسس لانطلاقة مبشرة لتجسير الثقة مع أبناء الشعب الأردني، التي ندرك أنها لا تستعاد بالأحاديث والخطابات، بل بالفعل الوطني الجاد والعمل المخلص والتشاركية الحقيقية".

    وأضاف أن "الشراكة والتشاركية لا تعني تجاوز سقف الدستور بل مبدأ أصيل وقديم ضاربا قصة سيدنا موسى بالطلب من الله تعيين أخيه هارون وزيرا له، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة شركاء بخدمة الوطن والحفاظ عليه وبذل كل جهد وطني مخلص لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا".

    وبين أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ليس منافسة، بل سعي جاد وصادق وحثيث لتكون علاقة صحية متبادلة لتعزيز الأدوار وفق الدستور، للحرص على الثقتين المجتمعتين تحت القبة ثقة مجلس النواب وجلالة الملك.

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