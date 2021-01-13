استئناف الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

قدم مدعو المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، استئنافا في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقال مكتب المدعي، في بيان، إن نورمن فاريل المدعي العام في المحكمة أودع إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، بحسب موقع "لبنان 24".

وأشار إلى أن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 آب/أغسطس 2020 تضمن أخطاء في القانون وفي الوقائع.

واعتبر أن هذا "النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة" بدون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله.

وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله وكانوا يحاكمون غيابيا.

كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.