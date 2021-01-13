الخطوط القطرية تعلن مواعيد استئناف رحلاتها إلى القاهرة والإسكندرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، مواعيد استئناف رحلاتها إلى مصر.

وقالت الشركة القطرية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إنها سوف تستأنف الرحلات إلى مصر بدءا بالقاهرة في 18 يناير/ كانون الثاني ثم الإسكندرية في 25 يناير.

#QatarAirways announces it will resume flights to #Egypt, starting with services to #Cairo on 18 January 2021, followed by #Alexandria on 25 January pic.twitter.com/fbEP3WdPf3 — Qatar Airways (@qatarairways) January 13, 2021

​وأوضحت الشركة أنها سوف تبدأ في تسيير رحلات يومية إلى القاهرة، ورحلتين أسبوعيا إلى الإسكندرية.

#QatarAirways flights will start with a daily service to #Cairo, and twice weekly flights to #Alexandria. pic.twitter.com/7dE5ps6y14 — Qatar Airways (@qatarairways) January 13, 2021

​وقررت وزارة الطيران المدني المصرية، أمس الثلاثاء، استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين، وإعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري.

وجاءت الخطوة بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام.

وبمقتضي القرار، أصبح بإمكان الطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها بداية من منتصف الليلة الماضي.

وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، الاثنين الماضي، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية، كما أعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يوينو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.