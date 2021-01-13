الإمارات توافق على دخول الإسرائيليين أراضيها دون تأشيرة

وافقت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، على إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات، مشيرة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ اليوم.

وأبلغت الوزارة نظيرتها الإماراتية بذلك.

وبحسب موقع "آي 24 نيوز" قال وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي: إن "المصادقة على الاتفاقية هي خطوة أساسية في التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات العديدة التي يتم التوصل إليها هذه الأيام مع الإمارات والبحرين والمغرب، وأود أن أشكر موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بسرعة لتعزيز العلاقات مع هذه الدول".

وكانت أبوظبي قد فعلت تأشيرات سياحية لمواطني إسرائيل بشكل مؤقت لحين المصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.

ودخلت الاتفاقية بين وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، للإعفاء المتبادل من التأشيرات، في 22 من الشهر الماضي، حيز التنفيذ بالنسبة للإماراتيين الراغبين بزيارة إسرائيل. وأصبح بإمكانهم السفر إلى تل أبيب دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتية للشؤون الثقافية والدبلوماسية عمر غباش، بهذه المناسبة، إن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة.

وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

كانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام بين الدولتين.