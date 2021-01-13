"طيران الإمارات" تكشف حقيقة فصل طيار تونسي رفض التحليق إلى إسرائيل

كشفت شركة "طيران الإمارات"، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة تقارير متداولة حول فصل طيار تونسي رفض قيادة رحلة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وكانت تقارير بثتها وسائل إعلام عربية وأجنبية تداولت منشورا لشخص باسم "منعم الطباع" (moneem saheb tabaa)على فيسبوك، يدعي أنه طيار تونسي فقد عمله بسبب رفضه الطيران إلى إسرائيل.

وقال المنشور المتداول: "تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب. الله فقط من يرعاني لست نادما".

وقالت "طيران الإمارات" في بيان مقتضب نشرته صحيفة "العين" الإماراتية: "لم توظف طيران الإمارات طيارًا يحمل هذا الاسم.. وكل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".

هذا ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التوصل إلى صفحة الطيار المذكور على فيسبوك، والتحقق من المنشور المزعوم.

إلا أن موقع "الشارع المغاربي"، قال إنه تواصل مع الطيار التونسي الذي أكد إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

وأضاف الموقع: "صاحب التدوينة أغلق صفحته بفيسبوك مباشرة بعد نشرها"، أمس الثلاثاء.

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاحقا جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الدولتين بما في ذلك اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.