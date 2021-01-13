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    الجيش المغربي

    وفد أمريكي يبحث صفقات عسكرية كبرى مع المغرب

    © AFP 2020 / FADEL SENNA
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    بحث وفد عسكري أمريكي، اليوم الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، عددا من الصفقات العسكرية الكبرى مع المملكة المغربية.

    وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن التعاون المشترك بين البلدين، من المتوقع أن يتضمن مجالات عسكرية عديدة في تبادل الخبرات وتنظيم التدريبات المشتركة واسعة النطاق.

    وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ11 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية التي تجرى حاليا بالرباط.

    المغرب الصحراء الغربية
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    أمريكا تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية.. بالصور

    ودعت المملكة المغربية، وزارة الدفاع الأمريكية إلى تعزيز فرص التعاون المشترك في الصناعات الدفاعية، والتي تشمل التعاون المشترك بين الدولتين مجالات تكوين الأطر وتبادل الخبرات وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق.

    وحضر الاجتماعات الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ونائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية أنتوني تاتا.

    وقال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق، إنه قام بالتوقيع مع نائب وزير الدفاع الأمريكي، على خطة العمل الثنائية لتفعيل خارطة طريق الاتفاق العسكري الذي يمتد من 2020 إلى 2030، والذي كان قد تم الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    واقترح الوزير المغربي، عبد اللطيف لوديي "تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال دعوة وزارة الدفاع الأمريكية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية بالمغرب".

    وأبرز لوديي "الالتزام الثابت للمغرب باعتباره فاعلا مهما في الاستقرار الإقليمي، عبر تفعيل استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة".

    وأكد المسؤولان المغربي والأمريكي أن "هذا الحدث التاريخي ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة، وكذا على السلم والاستقرار والأمن والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير ومنطقة الساحل والشرق الأوسط".

    وكانت المملكة المغربية قد أبرمت صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حصلت بموجبها على 25 طائرة حربية من طراز "إف 16"، وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمي إلى الطراز نفسه لترتقي إلى المقاتلة متعددة المهام "إف-16 في".

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    الكلمات الدلالية:
    صفقة عسكرية, الجيش الأمريكي, الجيش المغربي, أمريكا, المغرب
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