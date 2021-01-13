وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق

توفى صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الإعلام المصري الأسبق توفي مساء اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشغل الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر/كانون الأول 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

وسجلت مصر منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الأربعاء 152719 إصابة بالفيروس و8362 وفاة.