لبنان... تحديد موعد محاكمة نحو 40 متهما بإطلاق النار ليلة رأس السنة

أعلن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، العميد الركن منير شحادة، موعد جلسة محاكمة نحو 40 متهما بإطلاق النار ليلة رأس السنة.

وذكر موقع تلفزيون "الجديد" أن شحادة حدد الأول من فبراير/ شباط المقبل، موعدا لمحاكمة الموقوفين (عددهم يقارب الـ 40) بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة.

يأتي قرار المحكمة استنادا إلى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن "كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يصادر السلاح في كل الأحوال".

يذكر أن اللبنانيين عاشوا حالة من الرعب عند منتصف ليل رأس السنة بسبب الرصاص العشوائي الذي أُطلق ابتهاجا ببداية العام الجديد في البلاد ما أعاد الحديث عن ظاهرة السلاح المتفلت والرصاص الطائش الذي يهدد حياة المواطنين في كل مناسبة.

وتسبب الرصاص الطائش بمقتل نازحة سورية في مخيم الطيبة قرب بعلبك، كما أُصيب طفل في منطقة الشويفات (جبل لبنان) وشخص في طرابلس (شمال لبنان)، بالإضافة إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم. وفقا لموقع "الأنباء".