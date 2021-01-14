وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن أنباء انفجار سفارتها في بنغلاديش

ردت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، على التقارير الإعلامية التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة أبو ظبي في بنغلاديش.

ونقلت الوزارة بيانا صادرا عن السفارة الإماراتية في دكا، يوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حادثا عرضيا وقع في مركز التأشيرات التابع للسفارة جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت السفارة، في بيانها، "أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية، بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الحادث".

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في #بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.#وام pic.twitter.com/BqEreihNdc — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 14, 2021

وجاء هذا التوضيح الرسمي ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الإمارات في دكا يوم أمس الأربعاء.