وزير الخارجية السعودي: التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط.

وأضاف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلا "نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+"

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح ابن فرحان أن "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن".