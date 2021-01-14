وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف الأزمتين السورية والليبية

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وكذلك الأزمة الليبية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير السعودي عقب لقائه بنظيره الروسي، اليوم الخميس: "بحثنا الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وخاصة ضرورة مواصلة عمل اللجنة الدستورية".

وأضاف أن "السعودية تؤكد أن الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيا وندعم وقف إطلاق النار في هذا البلد".

وأشار الوزير السعودي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الدور السلبي لإيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال: "بحثنا مع لافروف الدور السلبي لإيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة"

من جانبه أوضح لافروف أن بلاده تتفهم القلق السعودي حيال نشاط إيران وتصرفاتها في الدول المجاورة وبرنامجها الصاروخي وندعو لمؤتمر وحوار مشترك بين الأطراف".