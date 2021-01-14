بعد خروجهم عبر نفق... الأمن المصري يلقي القبض على الهاربين المحكومين بالإعدام

أعلنت أجهزة الأمن المصرية أنها قبضت على باقي المتهمين الهاربين من سجن طنطا العمومي منذ ثلاثة أيام.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في مصر، في إلقاء القبض على المتهمين الهاربين من سجن طنطا العمومي.

وصرحت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما في منطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية، بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وقال مصدر أمني إن باقي المتهمين كانوا مختبئين بمدينة زفتى، مشيرا إلى أنه تم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين، حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يشار إلى أن جميع المتهمين الهاربين المحكوم عليهم بالإعدام قد تم ضبطهم جميعا، بالقبض على الاثنين المتبقين اليوم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات النجدة بالغربية كانت قد تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، بشأن هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من قوات تأمين السجن، بحسب وسائل إعلام مصرية، مشيرة إلى أن فريقا أمنيا من مباحث الغربية ومباحث السجون تم تكوينه من أجل ضبط المتهمين الفارين.

وقال الإخطار إن 3 أشخاص قد تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما استطاعوا تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، وعطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.