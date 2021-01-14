السعودية... تكريم سيدة أبلغت عن 100 مخالفة للإجراءت الاحترازية وأغلقت 5 محال

كرّمت جمعية "البر" في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مواطنة تدعى دلال العنزي وكنيتها "أم فيصل"، بعد أن تقدمت بـ100 بلاغ عن مخالفات للإجراءت الاحترازية الهادفة لتجنب تفشي وباء كورونا.

ذكرت صحيفة "سبق" أن الجمعية كرمت "أم فيصل" لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط الذي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته.

من جانبها صرحت "أم فيصل"، أنها قدّمت 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا، وأبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

وأكدت "أم فيصل" أن أمانة المنطقة الشرقية استجابة على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، شاكرة أمانة المنطقة على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأوضحت أنها تقوم بهذه البلاغات استجابةً لدورها الوطني، قائلة: "ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده"، وحثت جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها المواطن في الشارع.

وحصلت "أم فيصل"، أمس الأول، على لقب "صديقة المياه" من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ نظرا لبلاغاتها الإيجابية فيما يخص أعمال إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، فيما كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرا "أم فيصل" ولقبتها أمانة المنطقة الشرقية بـ"صديقة الأمانة"، فيما لقبتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بسفيرة العمل التطوعي "سوبر دلال"؛ نظراً لمشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية بالمنطقة الشرقية.