السودان: السفير الإثيوبي قدم معلومات مغلوطة وعلى أديس أبابا الاختيار

وأكد الوزير في تصريحات لقناة "العربية" السعودية "لا نسعى لوساطة مع إثيوبيا لأنها حدودنا وأرضنا".
وأضاف الوزير: لسنا في نزاع حدودي كي نلجأ للتحكيم وعلى إثيوبيا الاختيار"، مشددا على أنه "لا يجوز اعتبار الحدود مع إثيوبيا متنازعا عليها لأنها أرضنا".
وزير خارجية السودان للعربية: لا يجوز اعتبار الحدود مع إثيوبيا متنازعا عليها لأنها أرضنا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 14, 2021
ولفت الوزير إلى أن السفير الإثيوبي "قدم معلومات مغلوطة ونضبط أنفسنا في التعامل"، مشيرا إلى أن بلاده لم تلحظ "مشاركة أي قوات إريترية في النزاع مع إثيوبيا".
وزير خارجية السودان للعربية: السفير الإثيوبي قدم معلومات مغلوطة ونضبط أنفسنا في التعامل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 14, 2021
وأعلن السودان قبل أيام أن قواته العسكرية بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في المنطقة الحدودية التي يقطنها مزارعون إثيوبيون، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات.
والثلاثاء الماضي، قال دينا مفتى، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفى: "نرصد تحركات من الجيش السودانى داخل العمق الإثيوبي".
وأشار إلى أن "السودان استغل فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التى خاضها الجيش الإثيوبى فى إقليم تيغراى وتجاوز حدود البلاد".
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء بأن "طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود"، الأمر الذي وصفته بـ "التصعيد الخطير وغير المبرر"، والذي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة".
#بيان_صحفي— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) January 13, 2021
في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على تويتر: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".
وأضافت: "إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
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