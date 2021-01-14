"لمساعدة الأسر المحتاجة"... هيئة الإغاثة اللبنانية: تحويل 75 مليار ليرة إلى خزينة الجيش

حولت الهيئة العليا للإغاثة بلبنان 75 مليار ليرة لبنانية إلى خزينة الجيش من أجل مساعدة الأسر المحتاجة.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد أكد بيان صادر عن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أنه "استنادا إلى قرار ​وزارة المال​ دفع ​مساعدة​ مالية بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا" قامت بتحويل كامل المبلغ إلى حساب خزينة الجيش".

وأكد البيان أن التحويل تم "اعتمادا إلى آلية تم وضعها من قبل ​قيادة الجيش​ والإدارات المعنية في ​الدولة​، واستنادا إلى جداول إسمية يعدها الجيش والادارات المختصة وفق مبدأ الأولوية والحاجة".

يشار إلى أن ​الهيئة كانت قد أعلنت في بيان لها، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحويل مبلغ 100 مليار ليرة إلى الجيش اللبناني لتعويض ضحايا مرفأ بيروت.

وبحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلامية، قالت الهيئة قامت "استنادا إلى قرار رئيس ​مجلس الوزراء​ رئيس الهيئة العليا للإغاثة الرقم 2020/137 تاريخ 19/10/2020، بتحويل مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية إلى حساب خزينة الجيش، المعطاة إلى الهيئة العليا للإغاثة بموجب المرسوم الرقم 6979 تاريخ 23/9/2020، لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ ​بيروت​، استنادا إلى آلية يتم وضعها من قبل ​قيادة الجيش​ ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم التزامها وفق الأولوية الواردة فيها".