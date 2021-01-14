القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد والعبوات الناسفة... صور

ضبطت القوات العراقية، اليوم الخميس، كدسا للعتاد والعبوات من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي غربي البلاد.

جاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود كدس لمخلفات "داعش" الإرهابي في منطقة ابطخ الشور ضمن قاطع الفوج الثاني لواء المشاة الحادي والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة".

وأضاف البيان "وأثناء البحث والتفتيش في المنطقة أعلاه تم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع مسلكة غير معدة للتفجير عدد (5)، عبوة ناسفة عبارة عن مقذوف 155 ملم عدد (1)، صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد (4)، عبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة 20 لتر عدد (2)، عتاد أحادية 12 ملم عدد (100) اطلاقة تم معالجة المواد أعلاه من قبل مفرزة تابعة إلى هندسة الفرقة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.