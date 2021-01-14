"الصليب الأحمر" ينتقد قرارا أمريكيا بشأن "أنصار الله" اليمنية

وعبرت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التصنيف إلى "تأثير سلبي" على توصيل المساعدات الحيوية للمدنيين الذين يعانون الجوع والمرض، بحسب رويترز.

من جانبه قال دومينيك شتيلهارت، مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في "الاستثناءات الإنسانية" للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة.

وأمس حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "عواقب وخيمة" لتصنيف واشنطن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن منظمة إرهابية.

جاء ذلك في تغريدة للبرنامج في اليمن، على حسابه بموقع "تويتر"، بعد 3 أيام من إعلان الخارجية الأمريكية، عزمها تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".

وقال "الأغذية العالمي" إنه من المرجح أن يكون للقرار الأمريكي المحتمل "عواقب وخيمة على خطر المجاعة المتزايد في اليمن، ويمكن أن يعرقل عمليات الإغاثة".

وأكد البرنامج أنه "سيحافظ على استمرارية وصول المساعدات الغذائية للملايين في اليمن".