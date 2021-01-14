عميد لبناني متقاعد: حزب الله يسيطر على القرار السياسي في البلاد

قال العميد اللبناني المتقاعد، ​جورج نادر،​ إن "حزب الله" يسيطر على القرار السياسي في لبنان.

وأكد نادر في معرض حديثه عن الحدود وعمليات التهريب إن "الجيش هو قوة مسلحة تأمرها السلطة السياسية، والقرار يتخذه مجلس الوزراء" بحسب موقع "النشرة" اللبناني.

وقال: "حزب الله يسيطر على القرار السياسي في الدولة اللبنانية ويعطي القرار للأجهزة"، مؤكدا أن "أغلب المهربين تابعون أو محسوبون على أصحاب السلطة​​​​​​​".

وأشار نادر إلى أنه "من صلاحية ​الجيش​ وواجباته ضبط الحدود" قائلا: "هناك معابر شرعية وغير شرعية يتم التهريب من خلالها، والتقصير ناجم عن عدم القدرة اللوجستية والعددية".

واعتبر العميد المتقاعد أن "معبر القصير هو برعاية وحضور ​حزب الله​ منذ بدء ​الحرب السورية​".

وفي سياق آخر قال نادر إن "الثورة أجهضتها السلطة، والحل الوحيد هو أن يقف القضاء على رجليه​​​​​​​".

جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد اتخذت قرارات تخص تأمين الحدود في مايو/ آيار 2020، عن طريق استحداث نقاط أمنية وعسكرية وجمركية على الحدود مع سوريا، وتشديد الإجراءات لتتبع سير شاحنات تنقل المحروقات والطحين، إثر الكشف عن استئناف عمليات التهريب خلال الآونة الأخيرة من لبنان إلى سوريا، التي تُفاقم استنزاف الخزينة اللبنانية.