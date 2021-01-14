الجبهة الثورية في السودان تؤكد دعمها الجيش وتسخير جميع إمكانياتها لحماية البلاد

أكدت الجبهة الثورية في السودان، اليوم الخميس، دعمها ووقوفها إلى جانب الجيش السوداني وتسخير كافة الإمكانيات لحماية البلاد.

نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تصريحات أدلى بها رئيس الجبهة الثورية في السودان، الهادي إدريس، أكد فيها "وقوفهم إلى جانب الجيش ووضع إمكانياتهم كافة من أجل حماية الأراضي السودانية".

يتبع...