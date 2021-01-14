البحرين ترد على قناة "الجزيرة" القطرية بشأن النزيل زهير جاسم

ردت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين، على ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية، بشأن النزيل زهير جاسم.

وقالت الإدارة اليوم الخميس، إن المذكور ليس في عزل انفرادي ويرفض الاتصال بأهله وذويه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، "ردا على ما يتم تداوله في موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بشأن وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس (40)عاما، والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية".

وتابع البيان "أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح، موضحة أن المذكور ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث أن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعيا، إلا أن المذكور يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2020".

وأشارت إلى أن الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء.

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، قيامها بدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل الشفافية، لزيارة النزيل والتأكد من حالته، مضيفة أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة، تجاه أي نزيل، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى أي شائعات مغرضة.