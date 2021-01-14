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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    الرئيس المصري يستقبل وفدا عسكريا سودانيا وسط تصعيد خطير مع إثيوبيا

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وفدا عسكريا سودانيا، وسط تصعيد خطير بين السودان وإثيوبيا.

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إن السيسي استقبل وفدا عسكريا بقيادة الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

    وأوضح راضي أن اللقاء حضره من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
    © AFP 2020 / MICHAEL O'HAGAN
    البرهان في اتصال هاتفي مع السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر

    وتناول اللقاء، التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة محل الاهتمام المتبادل.

    وبعث السيسي خلال اللقاء مع الوفد السوداني رسالة إلى الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، التي نقل فيها تحياته.

    كما قال الرئيس المصري إنه يتطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع السودان الشقيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك تعزيزاً للروابط الأزلية بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

    وأكد السيسي خلال اللقاء "موقف مصر تجاه السودان"، مشيرا إلى أنه ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على مدار الزمن.

    كما قال كذلك كباشي إن هناك خصوصية شديدة تتميز بها العلاقات المصرية السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره.

    وأشاد المسؤول السوداني بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.

    وشهد اللقاء التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، حيث اطلع الرئيس من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية، كما تم استعراض آخر التطورات فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المشترك المكثف لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة بأسرها.

    وأعلن السودان قبل قليل حظره الطيران في المنطقة الواقعة على الحدود الإثيوبية، بسبب التوتر على الحدود.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان
    © AFP 2020 / EGYPTIAN PRESIDENCY
    السيسي لـ "البرهان": انطلاقا من الأمن القومي... ندعم الخرطوم في كافة المجالات

    وبدأت الأحداث قبل أيام، بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته العسكرية بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في المنطقة الحدودية التي يقطنها مزارعون إثيوبيون، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات.

    وأفادت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء بأن "طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود"، الأمر الذي وصفته بـ "التصعيد الخطير وغير المبرر"، والذي قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة".

    وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على "تويتر": "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".

    وأضافت: "إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

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