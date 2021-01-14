بعد اتهام مقاتلة إثيوبية باختراق حدوده... السودان يتخذ قرارا للردع

قررت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الخميس، فرض حظر للطيران، فوق ولاية القضارف، ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى شرقي البلد العربي.

نقل موقع "سودان تربيون" عن مدير السلطة إبراهيم عدلان، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية اختراق مقاتلة إثيوبية الأجواء السودانية صباح الثلاثاء الماضي.

ووفقا لقرار سلطة الطيران، فإن أجواء القضارف في دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية، يحظر فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتى ارتفاع 29 ألف قدم.

وأعلن السودان، أمس الأربعاء، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده، وطالب بعدم تكرار هذه الأعمال التي وصفها بـ"العدائية".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية".

كما أدانت الوزارة "هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي وطالبته بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا".

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العلاقات السودانية الإثيوبية توترا بسبب وقوع هجمات مسلحة على حدود البلدين.

وتتهم الخرطوم مليشيات إثيوبية مدعومة بقوات حكومية بشن هذه الهجمات والتعدي على أراضي سودانية.