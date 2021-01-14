كبير مفاوضي "أنصار الله": لن نتخلى عن محادثات السلام مع السعودية

أكد كبير المفاوضين في جماعة "أنصار الله" اليمينة، اليوم الخميس، التزام الجماعة بمحادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم الخطط الأمريكية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وقال كبير المفاوضين في "أنصار الله" في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" إن "أنصار الله" اليمنية تؤكد التزامها بمحادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم الخطة الأمريكية لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأكد كبير مفاوضي الجماعة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار ينبغي أن يشمل إعادة فتح المطارات والموانئ البحرية في البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وقال بومبيو في بيان للخارجية: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وأشار بومبيو إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على الوضع الإنساني في اليمن"، مشددا على "وجود خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني وتوريد المساعدات إلى اليمن".

انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإعلان الأمريكي بشأن تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مظمة إرهابية.

وعبرت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التصنيف إلى "تأثير سلبي" على توصيل المساعدات الحيوية للمدنيين الذين يعانون الجوع والمرض، بحسب رويترز.

ودعا ثلاثة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة أمريكا، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى التراجع عن القرار محذرين من أنه سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق وسيعرقل جهود السلام.