وزير الطاقة الإسرائيلي يجري اتصالا بنظرائه من دول عربية لتطوير العلاقات

كشف مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي أن الوزير أجرى اليوم الخميس اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الوزير، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن: الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها في الآونة الأخيرة.

وأوضح أنهم بحثوا أيضا نتائج التطبيع بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، توصلت إسرائيل إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبدأت عملية التطبيع في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل برعاية البيت الأبيض.

وبعد أسابيع من إعلان تطبيع الإمارات والبحرين، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق مماثل مع السودان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.