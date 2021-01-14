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    فصائل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على مباني حكومية سورية في الحسكة

    الاغتيالات تعصف بشيوخ القبائل العربية المناهضة للاحتلال الأمريكي شرقي سوريا

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    اغتيل اليوم أحد وجهاء قبيلة "العكيدات" العربية، ونجا آخر من هجوم نفذه مسلحون بمناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل أحد شيوخ "العكيدات" مع ابنه وضيفة ضمن سلسلة الاغتيالات التي تستهدف المناهضين للاحتلال الأمريكي فيما أصبح يعرف باسم "مثلث الموت والاغتيال" الذي تتوزع على أضلاعه أغنى وأكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بأن الشيخ حسين الشيخ جميل "أبو صدام" أحد وجهاء عشيرة (البكير)، قبيلة العكيدات وبلدة البصيرة شرقي دير الزور، قتل اليوم الخميس 14 كانون الثاني/ يناير، في كمين مسلح تعرض له من قبل مجهولين أثناء تواجده في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي.

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    وتابعت المصادر بأن الشيخ الجميل تعرض لإطلاق الرصاص المباشر على رأسه من سلاح فردي بعد تعرض سيارته الخاصة لكمين من قبل مسلحين في منطقة منعزلة عن بلدة (العزبة) التي ينتشر فيها مسلحو تنظيم "قسد" الموالي لأمريكا بكثافة، نظرا لمواظبة سكانها على الخروج بمظاهرات يومية منددة بالاحتلال الأمريكي وأعوانه شرق الفرات.

    كما تعرض الشيخ عناد حسين المفظي أحد وجهاء عشيرة (البوفريو/ قبيلة الدليم العربية) شرقي دير الزور، اليوم الخميس 14 كانون الثاني/ يناير، لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، بحسب مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة.

    وتابعت المصادر بأن المسلحين حاولوا إطلاق الرصاص باتجاه الشيخ المفظي، إلا أن عددا من سكان القرية تنبهوا لهم وبدؤوا بمقاومتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

    وكان مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أفاد، نقلاً عن مصادر أهلية وعشائرية، بأن "الشيخ أطليوش شتات الظاهر، وهو أحد وجهاء قبيلة العكيدات العربية المعروفين، قتل ليلة الأحد- الإثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، مع ابنه محمود وضيفه من قرية عدلة جنوبي الحسكة فايز عواد الهادي بعد مهاجمة منزله في قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي التي تعتبر معقل قبيلة العكيدات.

    وقال أحمد الشتات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، نجل الشيخ أطليوش الشتات الظاهر في تصريح لــ "سبوتنيك" إن "والده دفع ثمن مواقفه الوطنية الثابتة الرافضة لتواجد كل أنواع الاحتلال والميليشيات المسلحة المدعومة من هذه القوى الاستعمارية التي تسرق خيرات البلاد"، محملا المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن اغتيال والده للاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له.

    مثلث "القتل الرافض"

    بدورها كشفت مصادر عشائرية شرقي دير الزور في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن سلاسل الاغتيالات خصوصاً ضد الوجهاء وشيوخ العشائر والقبائل العربية تتركز ضمن ما صار يسمى لدى السكان المحليين بمثلث "القتل والاغتيال"، وجميع العمليات تتشابه في الطريقة، ما يشير إلى أن الجاني نفسه.

    وتابعت المصادر بأن "مثلث الاغتيال يتركز في مناطق شرقي دير الزور أولها "منطقة خشام وبلدتها وقراها" حيث أكبر معمل غاز طبيعي في سوريا (معمل كونيكو) وأبار النفط المتعددة، حيث تمركز قبيلة البكارة الحسينية العربية، وثانيها "منطقة البصيرة وبلداتها وقراها" مركز ثقل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية والرفض المطلق للاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم "قسد"، خصوصاً مدينة الشحيل التابعة لها بكل ما تختزنه من رفض السكان لسرقة النفط السوري والإجراءات التعسفية من قوات الاحتلال وأعوانه، بحسب المصادر.

    وأضافت المصادر، أما رأس المثلث الأخير فهو "منطقة حوايج ذيبان"، حيث حقول وآبار "العمر" النفطية الغزيرة التي يتخذها الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية له، إضافة لما لها من رمزية تاريخية لدى أبناء قبيلة العكيدات العربية نظار لأنها المعقل الرئيسي لمشيخة القبيلة.

    وأوضحت المصادر "بأن الاحتلال الأمريكي وأعوانه من مسلحي ميليشيا "قسد"، والمتعاملين معهم من سكان المنطقة من أبناء القبائل العربية، هدفهم هو حكم وإخضاع المنطقة بالقوة والنار والقتل لإسكات وإخماد الانتفاضة الشعبية العشائرية التي بدأت ترفع صوتها بشكل أعلى بضرورة عودة مؤسسات الدولة السورية والجيش السوري إلى المنطقة".

    وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" في منطقة شرق الفرات، مؤخراً، تصاعداً كبيراً في عمليات الانتفاضة الشعبية العشائرية ضد تواجدهما، فيما زاد تنظيم "قسد" والجيش الأمريكي من عملياتهما العسكرية ضد المدنيين واعتقال العشرات من المدنيين الرافضين لتواجدهما.

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