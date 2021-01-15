الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا... فيديو

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اليوم الجمعة، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19 حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. pic.twitter.com/rf1JMdHMt9 — جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل (@UOD_EDU_SA) January 14, 2021

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

فيديو | نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل#الإخبارية pic.twitter.com/ydqkR7I1XR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2021

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في المملكة بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 364440 حالة من ضمنهم 356201 حالة تم شفاؤها، و6310 حالات وفاة.