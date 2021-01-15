مصر... تحطيم تميمة كأس العالم لليد

ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة تكثف تحرياتها للكشف عن المتهمين بتحطيم مجسم التميمة أثناء إيداعه داخل أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مصدر إن المختصين وضعوا مجسما لتميمة البطولة كنوع من الترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، التي تنال اهتمام كل الدول في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بتفريغ للكاميرات المراقبة وتكثيف التحريات للوقوف علي ملابساتها.

يأتي استخدام التميمة فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجارى.

وفي سياق متصل، انسحب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، مساء الثلاثاء الماضي، انسحاب المنتخب الأمريكي من النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن المنتخب الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة.

واستدعى الاتحاد الدولي لكرة اليد، منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.