الجيش الأردني يحبط عملية تسلل عبر الحدود إلى سوريا

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، محاولة تسلل مجموعة أشخاص عبر الحدود إلى سوريا.

نقلت قناة "الحقيقة" الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وأفاد المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وشدد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وفي وقت سابق، علق النائب الأردني محمد الفايز، على الوضع الاقتصادي لبلاده خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن الأردن "مقبل على عجز موازنة يتجاوز 2.5 مليار دينار" (الدولار يساوي 0.71 دينار أردني).

وتابع النائب "إننا كأردنيين أصبحنا شحادين لأننا نعتمد على الهبات والمنح والمساعدات"، حسب موقع "السبيل" الأردني.

واعترض رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات على ما قاله النائب محمد الفايز، وطالب رئيس المجلس بحذف كلمة "شحادين" من محضر جلسة المجلس، فيما احتج النائب محمد الفايز على حذف الكلمة، لكن رئيس المجلس أصر على الأمر.