شرطة أبوظبي تلقي القبض على عصابة دولية تدار من الخارج... فيديو

أعلنت شرطة أبوظبي القبض على عصابة دولية للاتجار في المخدرات، تدار من خارج البلاد، وضبط كمية من المخدرات تقدر قيمتها بمليار درهم إماراتي (نحو 272 مليون دولار).

موسكو - سبوتنيك. نشرت شرطة أبوظبي فيديو على صفحتها في "تويتر" يبين عملية مراقبة أفراد العصابة، التي يقدر عدد أفرادها باثنين وعشرين شخصا ضمن عصابة دولية للاتجار بالمخدرات، كما أظهر الفيديو عملية مداهمة مكان تواجد المخدرات والقبض على عدد من أفرادها. وبلغ حجم المخدرات المضبوطة طنا و41 كغ، من بينها سائل الكريستال المذاب، وتقدر قيمتها بمليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)".

وأشارت الشرطة إلى أن العصابة المضبوطة تدار من خارج البلاد ولها متعاونون داخل البلاد.