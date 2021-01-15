أمير قطر يعزي أمير الكويت

قدم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعازيه، اليوم الجمعة، إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى نواف الأحمد جابر الصباح بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح، ابنة أمير الكويت الراحل جابر الصباح، شقيقة أمير الكويت السابق الراحل صباح جابر الصباح.

وإلى جانب أمير قطر بعث الأمير عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ببرقيات تعزية إلى أمير دولة الكويت.

ونعى العديد من النشطاء الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح معبرين عن محبتهم للعائلة الحاكمة في الكويت، حتى تم إنشاء صندوقا للتبرع باسم المرحومة بهدف توفير المياه للأسر.

🔸المشروع: 5 بيوت أرامل

🔹تكلفة المشروع: 21250 د.ك

🔹الدولة: قرغيزيا.



🔸اسم المشروع :

*المرحومة باذن الله / #فضاء_جابر_الأحمد_الصباح يرحمها الله*



رابط التبرع👇https://t.co/WRJJpx5TSV



بصدقتك توفر الماء لمئات الأسر 💧#جمعيةالصفاالخيرية_الإنسانية

☎️ 22233322

📱 97658888 — Gee (@ghaliabm4) January 15, 2021

وكتبت المستخدمة رابعة حمد الفارس، "عرفتها زميلة وصديقة لأربع سنوات في ثانوية العصماء بنت الحارث وكانت شخصية متواضعة هادئة مبتسمة وفِي نفس الوقت كانت ابنة حاكم الكويت".

عرفتها زميلة وصديقة لاربع سنوات في ثانوية العصماء بنت الحارث وكانت شخصية متواضعة هادئة مبتسمة وفِي نفس الوقت كانت ابنك حاكم الكويت #فجيعة#فضاء_جابر_الأحمد_الصباح https://t.co/bRtvoCrR7B — رابعة حمد الفارس (@R_ALFares) January 15, 2021

وتوفيت الشيخة فضاء جابر الصباح في يوم ذكرى وفاة والدها عن عمر يناهز 49 عامًا، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته صحيفة "كونا" المحلية.